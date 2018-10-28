Дивіться онлайн-трансляцію матчу десятого туру іспанської Прімери Барселона — Реал Мадрид на Фактах ICTV у неділю, 28 жовтня, о 17.15.

Барселона и Реал Мадрид сойдутся на стадионе Ноу Камп в рамках матча десятого тура испанской Примеры 2018/19 в воскресенье, 28 октября.

Впервые за долгие годы в этом противостоянии принципиальных соперников не сыграют Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец получил травму на прошлых выходных, а португалец играет сейчас в чемпионе Италии за Ювентус.

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Зато впервые в Эль Класико будет работать система VAR.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Эрнесто Вальверде. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 1.91. Успех мадридцев оценивают в 3.90. Ничейный результат встречи — 3.90.

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Фото: Real Madrid C.F, FC Barcelona.