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Барселона — Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу десятого туру іспанської Прімери Барселона — Реал Мадрид на Фактах ICTV у неділю, 28 жовтня, о 17.15.

Барселона та Реал Мадрид зійдуться на стадіоні Ноу Камп в рамках матчу десятого туру іспанської Прімери 2018/19 у неділю, 28 жовтня.

Вперше за довгі роки в цьому протистоянні принципових суперників не зіграють Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду. Аргентинець отримав травму на минулих вихідних, а португалець грає нині в чемпіоні Італії за Ювентус.

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Натомість, вперше в Ель Класико буде працювати система VAR.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Ернесто Вальверде. На перемогу Барселони приймають ставки з коефіцієнтом 1.91. Успіх мадридців оцінюють в 3.90. Нічийний результат зустрічі — 3.90.

Дивитися матч можна в прямому ефірі на нашому сайті в цій новині, в плеєрі нижче.

ФотоReal Madrid C.FFC Barcelona.

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