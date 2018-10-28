Барселона со счетом 5:1 обыграла Реал в матче 10-го тура Эль-класико.
Барселона – Реал провели встречу на стадионе Камп Ноу.
Луис Суарес оформил хет-трик в ворота Реала.
Кроме того, у каталонского клуба отличились Филиппе Коутиньо (11-я минута), а также Артуро Видаль (87).
У Реала же отличился лишь Марсело, забивший гол на 50-й минуте.
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A MASTER STROKE BY BARÇA IN #ELCLÁSICO!
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— FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 октября 2018 г.
К слову, этот матч стал первым Эль-класико за 11 лет, когда в составе команд не сыграли нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Напомним, Месси 20 октября получил травму в матче с Севильей, а Роналду в июне перешел в Ювентус.
Фото: FC Barcelona/Twitter