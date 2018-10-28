Барселона со счетом 5:1 обыграла Реал в матче 10-го тура Эль-класико.

Барселона – Реал провели встречу на стадионе Камп Ноу.

Луис Суарес оформил хет-трик в ворота Реала.

Кроме того, у каталонского клуба отличились Филиппе Коутиньо (11-я минута), а также Артуро Видаль (87).

У Реала же отличился лишь Марсело, забивший гол на 50-й минуте.

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К слову, этот матч стал первым за 11 лет, когда в составе команд не сыграли нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Напомним, Месси 20 октября получил травму в матче с Севильей, а Роналду в июне перешел в Ювентус.

Фото: FC Barcelona‏/Twitter