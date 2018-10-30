PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / В Бразилии убили футболиста после варварских пыток/

В Бразилии убили футболиста после варварских пыток

В Бразилии жестоко убили игрока футбольной команды Сан-Паулу — Даниэля Корреа Фрейтаса.

В бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, который расположен в столичном регионе Куритиба, обнаружили тело убитого футболиста Сан-Бенту Даниэля Фрейтаса.

Об этом сообщает издание UOL Esporte.

По информации издания, перед убийством Фрейтаса жестоко пытали, о чем свидетельствуют многочисленные травмы на шее, а также отрезанный половой орган.

Читайте: Владелец ФК Лестер Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета

Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

— Мы намерены оценить все, что произошло вместе с родственниками и друзьями Даниэля, чтобы понять, что он делал в Куритиба. Очевидно, что тот, кто сделал это, действовал с огромным яростью. Все будет проверено в ходе расследования, – сказал следователь бразильской полиции Амадеу Тревисан.

Контракт 24-летнего Фрейтаса принадлежал Сан-Паулу, а в Сан-Бенту игрок перешел в июне на правах аренды.

На своей странице в соцсети Twitter Сан-Паулу выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего игрока.

Напомним, известный латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни.

Фото: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Когда ребятам паспорт отдадут? В соцсети шутят над составом Олимпика
Умер двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу
Без Месси и Роналду: Барселона разгромила Реал
Пострадали 45 человек! В Германии футбол закончился беспорядками
Украинский клуб может разместить фото Зиброва и Винника на своей форме
Топ-5 голов 9-го тура испанской Примеры
Можем все: Ибрагимович вышел на лед во время матча НХЛ
Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка