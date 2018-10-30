В Бразилии жестоко убили игрока футбольной команды Сан-Паулу — Даниэля Корреа Фрейтаса.

В бразильском городе Сан-Жозе-дус-Пиньяйс, который расположен в столичном регионе Куритиба, обнаружили тело убитого футболиста Сан-Бенту Даниэля Фрейтаса.

Об этом сообщает издание UOL Esporte.

По информации издания, перед убийством Фрейтаса жестоко пытали, о чем свидетельствуют многочисленные травмы на шее, а также отрезанный половой орган.

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Полиция возбудила уголовное дело и начала расследование.

— Мы намерены оценить все, что произошло вместе с родственниками и друзьями Даниэля, чтобы понять, что он делал в Куритиба. Очевидно, что тот, кто сделал это, действовал с огромным яростью. Все будет проверено в ходе расследования, – сказал следователь бразильской полиции Амадеу Тревисан.

Контракт 24-летнего Фрейтаса принадлежал Сан-Паулу, а в Сан-Бенту игрок перешел в июне на правах аренды.

На своей странице в соцсети Twitter Сан-Паулу выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего игрока.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 октября 2018 г.

Напомним, известный латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни.

Фото: Rubens Chiri/saopaulofc.net