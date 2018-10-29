Известный латвийский пауэрлифтер Константин Константинов скончался на 41-м году жизни.

Умер известный латвийский пауэрлифтер Константин Константинов.

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Об этом сообщил российский журналист Армен Гаспарян.

Умер известный пауэрлифтер Константин Константинов. Светлая память… pic.twitter.com/KALCDYwSSX — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 28 октября 2018 г.

Константинов в 2011 году выиграл взрослый чемпионат мира, а также дважды выигрывал юниорский чемпионат мира (в 2002 и 2003 годах).

Также спортсмен был обладателем многих рекордов, в том числе в становой тяге (430 кг).

Напомним, 16 октября ушел из жизни выдающийся украинский футболист и тренер Олег Базилевич.

Фото: bogatyr.su