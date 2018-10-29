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Владелец ФК Лестер Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета

Футбольный клуб Лестер подтвердил гибель его владельца Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолета.

Вишай Шривадданапрабха погиб во время крушения вертолета 27 октября, подтвердил ФК Лестер.

– С глубоким сожалением мы подтверждаем, что Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, перевозивший его и еще четырех человек, разбился за пределами стадиона Кинг Пауэр.

Никто из пяти человек, находившихся на борту, не выжил, – говорится в сообщении.

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Напомним, вертолет Шривадданапрабхи разбился через час после окончания матча между Лестером и Вэст Хэмом.

Он взлетел с футбольного поля и вскоре упал на парковке у стадиона клуба.

По предварительной информации, причиной крушения стал отказ хвостового винта.

На борту вертолета находились дочь бизнесмена, два пилота и еще один человек.

Вишай Шриваддханапрабха – один из богатейших людей Таиланда. По данным Forbes, состояние предпринимателя достигает $4,9 млрд.

Шриваддханапрабха купил Лестер в 2010 году. При нем клуб впервые в своей истории выиграл английскую Премьер-лигу.

Фото: Michael Regan/Getty Images

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