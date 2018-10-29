Футбольный клуб Лестер подтвердил гибель его владельца Вишая Шривадданапрабхи при крушении вертолета.

Вишай Шривадданапрабха погиб во время крушения вертолета 27 октября, подтвердил ФК Лестер.

– С глубоким сожалением мы подтверждаем, что Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, перевозивший его и еще четырех человек, разбился за пределами стадиона Кинг Пауэр.

Никто из пяти человек, находившихся на борту, не выжил, – говорится в сообщении.

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Напомним, вертолет Шривадданапрабхи разбился через час после окончания матча между Лестером и Вэст Хэмом.

Он взлетел с футбольного поля и вскоре упал на парковке у стадиона клуба.

По предварительной информации, причиной крушения стал отказ хвостового винта.

На борту вертолета находились дочь бизнесмена, два пилота и еще один человек.

Вишай Шриваддханапрабха – один из богатейших людей Таиланда. По данным Forbes, состояние предпринимателя достигает $4,9 млрд.

Шриваддханапрабха купил Лестер в 2010 году. При нем клуб впервые в своей истории выиграл английскую Премьер-лигу.

Фото: Michael Regan/Getty Images