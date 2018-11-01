PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Свитолина за октябрь заработала больше всех среди теннисистов WTA и ATP/

Свитолина за октябрь заработала больше всех среди теннисистов WTA и ATP

Украинская теннисистка Элина Свитолина опередила по призовыми за октябрь лидеров мира тенниса рейтингов WTA и ATP.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина заработала в октябре больше всех в мировом теннисе.

По призовыми украинская теннисистка опередила не только девушек, но и лидеров мужского тура — Новака Джоковича и Роджера Федерера.

Читайте: Перезаряжает батарейки: Свитолина поделилась эффектными фото с отдыха

За победу на Итоговом турнире WTA, Свитолина заработала $2 млн 397 тыс.

У датчанки Каролин Возняцки за октябрь – $1 млн 829 тыс., в серба Новака Джоковича – $1 млн 360 тыс. Американка Слоан Стивенс заработала $1 млн 299 тыс., швейцарец Роджер Федерер получил за прошлый месяц $821 тыс.

Ранее Факты ICTV рассказывали про путь Свитолиной к триумфу на Итоговом турнире WTA.

Фото: Jimmie48 Photography|WTA.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Перезаряжает батарейки: Свитолина поделилась эффектными фото с отдыха
Полна гордости, с флагом Украины – путь Свитолиной к триумфу на Итоговом турнире WTA
Историческая победа: Свитолина взяла Итоговый турнир WTA
свитолина
Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA
6 рук – то, что нужно: Свитолина релаксирует после матча с Возняцки
Свитолина обыграла Возняцки и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
Свитолина взяла верх над Плишковой во втором матче в Сингапуре
Свитолина победила в дебютном матче итогового турнира WTA
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка