Украинская теннисистка Элина Свитолина опередила по призовыми за октябрь лидеров мира тенниса рейтингов WTA и ATP.

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина заработала в октябре больше всех в мировом теннисе.

По призовыми украинская теннисистка опередила не только девушек, но и лидеров мужского тура — Новака Джоковича и Роджера Федерера.

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За победу на Итоговом турнире WTA, Свитолина заработала $2 млн 397 тыс.

У датчанки Каролин Возняцки за октябрь – $1 млн 829 тыс., в серба Новака Джоковича – $1 млн 360 тыс. Американка Слоан Стивенс заработала $1 млн 299 тыс., швейцарец Роджер Федерер получил за прошлый месяц $821 тыс.

Ранее Факты ICTV рассказывали про путь Свитолиной к триумфу на Итоговом турнире WTA.

Фото: Jimmie48 Photography|WTA.