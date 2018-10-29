Полна гордости, с флагом Украины – путь Свитолиной к триумфу на Итоговом турнире WTA
Выдающуюся победу в карьере и самую громкую в истории украинского тенниса одержала Элина Свитолина. Она стала первой украинкой, которая выиграла итоговый турнир года WTA.
Ежегодно 8 лучших теннисисток планеты встречаются на финальном турнире, чтобы выяснить, кто на самом деле лучший. В этом году Элина не просто выиграла, а не проиграла ни одного матча на пути к титулу. Последний раз такое на итоговом турнире удалось Серене Уильямс еще 5 лет назад.
Читайте: Историческая победа: Свитолина взяла Итоговый турнир WTA
За этот турнир Свитолина получила более 2 миллионов долларов, а за всю карьеру – более 12,5 млн. При этом сама спортсменка неоднократно заявляла – деньги – не мотивация. Мотивирует ее – борьба.
Свитолина имеет награду за заслуги перед страной, отказывает в интервью российским телеканалам, остается в Украине, хотя ее не раз пытались переманить играть за другую страну. И гордится, когда может триумфально поднимать украинский флаг.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Свитолина релаксирует после матча с Возняцки.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!