Полна гордости, с флагом Украины – путь Свитолиной к триумфу на Итоговом турнире WTA

Выдающуюся победу в карьере и самую громкую в истории украинского тенниса одержала Элина Свитолина. Она стала первой украинкой, которая выиграла итоговый турнир года WTA.

Ежегодно 8 лучших теннисисток планеты встречаются на финальном турнире, чтобы выяснить, кто на самом деле лучший. В этом году Элина не просто выиграла, а не проиграла ни одного матча на пути к титулу. Последний раз такое на итоговом турнире удалось Серене Уильямс еще 5 лет назад.

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За этот турнир Свитолина получила более 2 миллионов долларов, а за всю карьеру – более 12,5 млн. При этом сама спортсменка неоднократно заявляла – деньги – не мотивация. Мотивирует ее – борьба.

Свитолина имеет награду за заслуги перед страной, отказывает в интервью российским телеканалам, остается в Украине, хотя ее не раз пытались переманить играть за другую страну. И гордится, когда может триумфально поднимать украинский флаг.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Свитолина релаксирует после матча с Возняцки.

Опубликовано Октябрь, 29 в 21:37



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