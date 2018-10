Элина Свитолана обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс в финале заключительного турнира сезона, в котором принимали участие восемь лучших теннисисток по итогам года, сообщает WTA на официальной странице в Twitter.

Во второй партии Элина стала действовать гораздо агрессивнее, что создало американке серьезные проблемы — 6:2 за 48 минут.

Судьба трофея решалась в третий партии, в которой Свитолина с первых минут принялась “топтать” свою подуставшую соперницу, и, поведя в счете 3:0, довела дело до победы в сете и в матче — 3:6, 6:2, 6:2.

.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD

— WTA (@WTA) 28 октября 2018 г.