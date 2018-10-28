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Историческая победа: Свитолина взяла Итоговый турнир WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA, который прошел в Сингапуре.

Элина Свитолана обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс в финале заключительного турнира сезона, в котором принимали участие восемь лучших теннисисток по итогам года, сообщает WTA на официальной странице в Twitter.

Начало матча сложилось для Свитолиной хуже не придумаешь – с ходу украинка отдала свою подачу и в течение первого сета так и не смогла отыграться, уступив 3:6.

Во второй партии Элина стала действовать гораздо агрессивнее, что создало американке серьезные проблемы — 6:2 за 48 минут.

Судьба трофея решалась в третий партии, в которой Свитолина с первых минут принялась “топтать” свою подуставшую соперницу, и, поведя в счете 3:0, довела дело до победы в сете и в матче — 3:6, 6:2, 6:2.

Читайте: 6 рук – то, что нужно: Свитолина релаксирует после матча с Возняцки

Напомним, как Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA.

Фото: @WTA

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