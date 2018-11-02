Гравці мексиканського клубу Дорадос оригінально привітали з днем народження головного тренера команди Дієго Марадону.
Гравці мексиканського клубу Дорадос підготували незвичний перфоманс до дня народження головного тренера та директора клубу Дієго Марадони.
Усі футболісти були одягненні у спеціальні футболки з зображенням молодого Марадони, на яких було написано іспанською Feliz cumpleaños(з ісп. З Днем Народження!).
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Футболісти урочисто винесли на поле святковий торт з маленькою їстівною копією Дієго. Радісний Марадонна під аплодисменти потиснув руки гравцям, став напроти торту, який був на столі — і впав в нього обличчям.
¡La #FamiliaDorada festejó a Diego en #LaPecera! pic.twitter.com/pgy2dJRaFu
— #HazlaDeDiez (@Dorados) 31 октября 2018 г.
Однак запасливі футболісти підготували ще один.
Цьогоріч Дієго Марадоні виповнилося 58 років.
Нагадаємо, на початку вересня Дієго Марадона очолив мексиканський клуб Дорадос де Сіналоа з мексиканського штату Сіналоа.
Фото: #HazlaDeDiez.