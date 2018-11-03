Донецкий Шахтер на поле стадиона ОСК Металлист принимал киевское Динамо в рамках 14-го тура УПЛ.

Шахтер — Динамо – 2:1

Голы: Мораес, 54 Коваленко, 90+6 — Шапаренко, 44

Шахтер: Пятов, Майкон, Алан Патрик Коваленко, 78), Болбат, Бутко, Дентиньо (Тайсон, 46), Исмаили, Кривцов, Мораес, Ракицкий (Матвиенко, 59), Степаненко.

Динамо: Бойко, Шапаренко (Морозюк, 90+4), Сидклей, Бурда, Буяльский (Гармаш, 84), Вербич, Кендзера, Миколенко, Пиварич, Цыганков, Шепелев (Че Че, 78).

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер принимал киевское Динамо. Встреча состоялась в Харькове на поле стадиона ОСК Металлист и завершилась победой хозяев — 2:1.

Счет в матче открыли киевляне в конце первого тайма — Шапаренко пробил ворота Пятова низов по центру после скидки от Сидклея.

Горняки ответили во втором тайме. Тайсон отдал прекрасную передачу на Мораеса, а тот отправил мяч в сетку ворот Бойко.

Удвоил преимущество Шахтер на последних секундах компенсированного времени. Морозюк неудачно выбил мяч из штрафной прямо на Мораеса, который отпасовал под удар Коваленко и Виктор выстрелил в касание точно в дальнюю девятку ворот Бойко.

Игра закончилась со счетом 2:1. В турнирной таблице Шахтер (37) остался на первой строчке, Динамо (29) идет следом.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 14-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Динамо.

Фото: Dynamo Kyiv.