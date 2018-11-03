Донецький Шахтар на полі стадіону ОСК Металіст приймав київське Динамо в рамках 14-го туру УПЛ.

Шахтар — Динамо – 2:1

Голи: Мораес, 54 Коваленко, 90+6 — Шапаренко, 44

Шахтар: Пятов, Майкон, Алан Патрік (Коваленко, 78), Болбат, Бутко, Дентіньо (Тайсон, 46), Ісмаїлі, Кривцов, Мораес, Ракицький (Матвієнко, 59), Степаненко.

Динамо: Бойко, Шапаренко (Морозюк, 90+4), Сідклей, Бурда, Буяльський (Гармаш, 84), Вербич, Кендзьора, Миколенко, Піваріч, Циганков, Шепелєв (Че Че, 78).

В матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар приймав київське Динамо. Зустріч відбулася у Харкові на полі стадіону ОСК Металіст і завершилася перемогою господарів — 2:1.

Рахунок у матчі відкрили кияни наприкінці першого тайму — Шапаренко пробив ворота Пятова низов по центру після скидки від Сідклея.

Гірники відповіли у другому таймі. Тайсон віддав чудову передачу на Мораеса, а той відправив м’яч у сітку воріт Бойка.

Подвоїв перевагу Шахтар на останніх секундах компенсованого часу. Морозюк невдало вибив м’яч зі штрафної прямо на Мораеса, який відпасував під удар Коваленко і Віктор прострілив в дотик точно в дальню дев’ятку воріт Бойко.

Гра закінчилася з рахунком 2:1. У турнірній таблиці Шахтар (37) залишився на першій сходинці, Динамо (29) йде слідом.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу 14-го туру української Прем’єр-ліги Шахтар — Динамо.

Фото: Dynamo Kyiv.