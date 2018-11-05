Итальянский боксер Кристиан Дагио умер через несколько дней после того, как был отправлен в нокаут в титульном бою за вакантный пояс WBC Asian Boxing Council.

Итальянский боксер Кристиан Дагио умер после поражения от таиландского боксера Дона Паруеанга за вакантный пояс WBC Asian Boxing Council.

Об этом сообщает издание Boxing Scene.

Поединок проходил в весовой категории до 79,38 кг в Таиланде. По очкам в поединке превосходил итальянец, но в заключительном, 12-м раунде Перуеангу удалось нанести ряд мощных ударов по своему оппоненту и свалить того с ног. В итоге спортсмен потерял сознание и впал в кому.

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Боксер был срочно госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали у него поражения головного мозга. Дагио умер так и не приходя в сознание.

— Он умер, как хотел умереть. Я не жалею об этом, потому что мой брат был таким человеком, он хотел драться до 80 лет. Боксерский ринг был его жизнью, и он умер, как чемпион, — заявил брат погибшего боксера.

49-летний итальянец был очень популярен в Таиланде после того, как переехал в эту страну 10 лет назад.

Кристиан 7 раз становился чемпионом по Муай Тай. В 189-ти поединках он одержал 145 побед. Бой против Перуеанга для итальянца был 11-м на профиринге в боксе, все предыдущие заканчивались победой Дагио.

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Фото: christiandaghio.