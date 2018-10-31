Британскую плавчиху Тамзин Пью нашли мертвой вместе со своим 21-летним парнем Джошем Кирком в доме в Великобритании.

Британская 18-летняя пловчиха Тамзин Пью вместе со своим 21-летним бойфрендом Джошем Кирком были найдены мертвыми в доме в Вустершире (Великобритания).

Об этом сообщает издание Mirror.

К месту происшествия после звонка соседей прибыли около 30 пожарных, но им не удалось спасти молодых людей. Полиция уже начала расследование инцидента.

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Отметим, что Тамзин выигрывала бронзовую медаль на юношеских играх Содружества в Самоа в 2015 году. Пью также была чемпионкой Великобритании.

Также Тамзин Пью принадлежит юношеский рекорд Великобритании в плавании на 50 метров баттерфляем.

Напомним, в Бразилии после пыток убили игрока футбольной команды Сан-Паулу — Даниэля Корреа Фрейтаса.

Фото: Facebook.