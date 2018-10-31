PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / 18-летняя чемпионка по плаванию погибла в пожаре/

18-летняя чемпионка по плаванию погибла в пожаре

Британскую плавчиху Тамзин Пью нашли мертвой вместе со своим 21-летним парнем Джошем Кирком в доме в Великобритании.

Британская 18-летняя пловчиха Тамзин Пью вместе со своим 21-летним бойфрендом Джошем Кирком были найдены мертвыми в доме в Вустершире (Великобритания).

Об этом сообщает издание Mirror.

К месту происшествия после звонка соседей прибыли около 30 пожарных, но им не удалось спасти молодых людей. Полиция уже начала расследование инцидента.

Читайте: Умер двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу

Отметим, что Тамзин выигрывала бронзовую медаль на юношеских играх Содружества в Самоа в 2015 году. Пью также была чемпионкой Великобритании.

Также Тамзин Пью принадлежит юношеский рекорд Великобритании в плавании на 50 метров баттерфляем.

Напомним, в Бразилии после пыток убили игрока футбольной команды Сан-Паулу — Даниэля Корреа Фрейтаса.

Фото: Facebook.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка