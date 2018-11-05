Вратарь ПФК Сумы неожиданно отразил пенальти головой в 16-м туре Первой лиги.
В 16-м туре Первой лиги ПФК Сумы на своем поле принимали Горняк-Спорт с Горишних плавней. Игра закончилась ничьей 2:2.
В концовце встречи, когда счет был 2:1 в пользу гостей, хозяева нарушили правила и арбитр назначил одиннадцатиметровый.
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Футболист Горняк-Спорт Евгений Лозовой пробил по центру, однако голкипер соперника Артем Штанько умудрился отбить мяч головой.
После нереализованного пенальти, ПФК Сумы бросились в бой и смогли сравнять счет.
Ранее аматорский футбольный клуб Олимпик с Кропивницкого удивил фанатов своим основным составом на игру.
Фото: Edoardo Busti|Unplash.
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