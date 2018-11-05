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Результаты и видео матчей 14-го тура УПЛ

Факты ICTV подводят итоги 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Накануне в чемпионате Украины по футболу сыграли четырнадцатый тур. Открывали его в Мариуполе матчем местного ФК Мариуполь против киевского Арсенала, в котором хозяева минимально одолели своего оппонента.

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Донецкий Шахтер в украинском классико на ОСК Металлист победил киевское Динамо, а луганская Заря разгромила в Одессе местный Черноморец.

Мариуполь — Арсенал-Киев – 1:0

Голы: Вакула, 81

Шахтер — Динамо – 2:1

Голы: Мораес, 54 Коваленко, 90+6 — Шапаренко, 44

Олимпик — Карпаты – 1:2

Голы: Пасич, 90+2 — Понде, 5 Швед, 73

Александрия — Десна – 1:1

Голы: Запорожан, 53 (пен.) — Гитченко, 88

Львов — Ворскла – 0:2

Голы: Ребенок, 19 Якубу, 39

Черноморец – Заря – 0:3

Голы: Тимчук, 27 Майборода, 66 Караваев, 72

Ранее ультрас Шахтера жестко встретили экс-футболиста горняков.

ФотоFC SHAKHTAR DONETSK.

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