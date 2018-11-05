В активе украинский прошлой неделе победа в Лиге Жюпиле и чемпионате Венгрии, а также чемпионство в Латвии.

В 14-туре бельгийской Лиги Жюпиле Гент Романа Яремчука и Игоря Пластуна принимал на своем поле Кортрейк. Встреча на стадионе Кристалл Арена завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Оба футболиста сборной Украины вышли с первых минут. Пластун сыграл весь матч, а Яремчука было заменено на 89-й минуте после того, как украинец получил рассечение брови.

В ворота Кортрейка Яремчук сумел отличиться дважды головой, сначала на 56-й минуте, а затем за 2 минуты до конца основного времени.

В турнирной таблице Гент занимает пятую строчку, имея в активе 23 очка.

Лидер бельгийского чемпионата Генк с Русланом Малиновским расписал ничью с Брюгге – 1:1. Украинец вышел на поле в старте и отыграл полный матч, а игра завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице Генк (33) остается в лидерах, опережая Брюгге на 3 очка.

Полный матч за Андерлехт отыграл хавбек сборной Евгений Макаренко. В крайнем туре его команда на выезде одержала победу над Ваасланде-Беверен (2:1).

В турнирке Андерлехт (27) идет четвертым.

Победой над принципиальным соперником закончился матч Ференцвароша в чемпионате Венгрии. Команда Сергея Реброва и Ивана Петряка на собственном поле деклассировала столичный МТК – 2:0.

Украинец вышел в основе и отыграл весь матч. Ференцварош с 30-ю очками продолжает лидировать в чемпионате.

За тур до окончания чемпионата Латвии ФК Рига, которую возглавляет украинский специалист Виктор Скрипник, гарантировала себе золотые медали.

В решающем матче его команда победила на выезде Валмиеру (0:2), что позволило сохранить 6-ти очковое преимущество над ФК Вентспилс.



Фото: rigafc.lv

Фото: rigafc.lv Фото: rigafc.lv Украинский уик-энд: дубль Яремчука и чемпионство команды Скрипника в Латвии / 3 фотографии

Наставник Манчестер Сити продолжает игнорировать украинца Александра Зинченко в матчах АПЛ. На домашнюю игру против Саутгемптона нашему хавбеку не нашлось места даже в запасе.

Однако коуч команды доверил Зинченко место со старта в кубковом матче против Фулхэма, который горожане выиграли со счетом 2:0.

На скамейке запасных крайние матчи своих команд в чемпионатах провели голкипер сборной Андрей Лунин и хавбек Евгений Коноплянка.

Фото: KAA Gent, Getty Images.