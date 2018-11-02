Манчестер Сити переиграл Фулхэм в рамках 1/8 Кубка английской лиги.

Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги принимал на своем поле Фулхэм. Встреча прошла на стадионе Этахид и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль на свой счет записал испанский полузащитник Браим Диас, отличившийся на 18-й и 65-й минутах.

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Отметим, что в стартовом составе горожан на этот матч вышел украинский полузащитник Александр Зинченко, который провел поединок без замены.

В итоге, подопечные Пепа Гвардиолы вышли в следующий этап турнира, а Фулхэм завершил свои выступления в Кубке английской лиги.

В 1/4 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити 17 декабря встретится с победителем противостояния Лестер — Саутгемптон. Встреча между лисами и святыми была перенесена на 27 ноября в связи с трагической смертью бывшего владельца Лестера Вишая Шривадданапрабхи.

Фото: Matthew Lewis/ Getty Images.