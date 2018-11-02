PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Фулхэм в Кубке лиги/

Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Фулхэм в Кубке лиги

Манчестер Сити переиграл Фулхэм в рамках 1/8 Кубка английской лиги.

Манчестер Сити в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги принимал на своем поле Фулхэм. Встреча прошла на стадионе Этахид и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль на свой счет записал испанский полузащитник Браим Диас, отличившийся на 18-й и 65-й минутах.

Читайте: Не на жизнь, а на смерть: в финале Кубка Либертадорес сойдутся Бока Хуниорс и Ривер Плейт

Отметим, что в стартовом составе горожан на этот матч вышел украинский полузащитник Александр Зинченко, который провел поединок без замены.

В итоге, подопечные Пепа Гвардиолы вышли в следующий этап турнира, а Фулхэм завершил свои выступления в Кубке английской лиги.

В 1/4 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити 17 декабря встретится с победителем противостояния Лестер — Саутгемптон. Встреча между лисами и святыми была перенесена на 27 ноября в связи с трагической смертью бывшего владельца Лестера Вишая Шривадданапрабхи.

Фото: Matthew Lewis/ Getty Images.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зинченко разорвал сеть пародией на Майкла Джексона
Ман Сити взял верх над Тоттенхэмом на “убитом” газоне Уэмбли
Шахтер без шансов уступил Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Шахтер — Манчестер Сити – 0:3: онлайн-трансляция матча
Шахтер — Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч
Где смотреть Шахтер – Манчестер Сити
Лучшая страна в мире! Зинченко рассказал, куда полетел Манчестер Сити
Лидер Манчестер Сити: Зинченко постоянно поет и делает это ужасно
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка