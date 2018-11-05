У доробку українців минулого тижня перемога у Лізі Жюпіле та чемпіонаті Угорщини, а також чемпіонство у Латвії.

У 14-турі бельгійської Ліги Жюпіле Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна приймав на своєму полі Кортрейк. Зустріч на стадіоні Кристал Арена завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Обидва футболісти збірної України вийшли зі стартових хвилин. Пластун відіграв весь матч, а Яремчука було замінено на 89-й хвилині після того, як українець отримав розсічення брови.

У ворота Кортрейка Яремчук зумів відзначитися двічі головою, спочатку на 56-й хвилині, а потім за 2 хвилини до завершення основного часу.

У турнірній таблиці Гент посідає п’яту сходинку, маючи в активі 23 очки.

Лідер бельгійського чемпіонату Генк з Русланом Маліновським розписав нічию з Брюгге – 1:1. Українець вийшов на полі у старті та відіграв повний матч, а гра завершилася з рахунком 1:1.

У турнірній таблиці Генк (33) залишається в лідерах, випереджаючи Брюгге на 3 очки.

Повний матч за Андерлехт відіграв хавбек збірної Євген Макаренко. У крайньому турі його команда на виїзді здобула перемогу над Ваасланд-Беверен (2:1).

У турнірці Андерлехт (27) йде четвертим.

Перемогою над принциповим суперником закінчився матч Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини. Команда Сергія Реброва та Івана Петряка на власному полі декласувала столичний МТК — 2:0.

Українець вийшов в основі та відіграв весь матч. Ференцварош з 30-ма очками продовжує лідирувати у чемпіонаті.

За тур до закінчення чемпіонату Латвії ФК Рига, яку очолює український фахівець Віктор Скрипник, гарантувала собі золоті медалі.

У вирішальному матчі його команда перемогла на виїзді Валміеру (0:2), що дозволило зберегти 6-ти очкову перевагу над ФК Вентспілс.



Фото: rigafc.lv

Фото: rigafc.lv Фото: rigafc.lv Український вікенд: дубль Яремчука та чемпіонство команди Скрипника у Латвії / 3 фотографии

Наставник Манчестер Сіті продовжує ігнорувати українця Олександра Зінченка у матчах АПЛ. На домашню гру проти Саутгемптона нашому хавбеку не знайшлося місця навіть у запасі.

Однак коуч команди довірив Зінченку місце зі старту у кубковому матчі проти Фулгема, який містяни виграли з рахунком 2:0.

На лаві запасних крайні матчі своїх команд у чемпіонатах провели голкіпер збірної Андрій Лунін та хавбек Євген Коноплянка.

Фото: KAA Gent, Getty Images.