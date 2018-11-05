У доробку українців минулого тижня перемога у Лізі Жюпіле та чемпіонаті Угорщини, а також чемпіонство у Латвії.
У 14-турі бельгійської Ліги Жюпіле Гент Романа Яремчука та Ігоря Пластуна приймав на своєму полі Кортрейк. Зустріч на стадіоні Кристал Арена завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.
Обидва футболісти збірної України вийшли зі стартових хвилин. Пластун відіграв весь матч, а Яремчука було замінено на 89-й хвилині після того, як українець отримав розсічення брови.
У ворота Кортрейка Яремчук зумів відзначитися двічі головою, спочатку на 56-й хвилині, а потім за 2 хвилини до завершення основного часу.
У турнірній таблиці Гент посідає п’яту сходинку, маючи в активі 23 очки.
Лідер бельгійського чемпіонату Генк з Русланом Маліновським розписав нічию з Брюгге – 1:1. Українець вийшов на полі у старті та відіграв повний матч, а гра завершилася з рахунком 1:1.
У турнірній таблиці Генк (33) залишається в лідерах, випереджаючи Брюгге на 3 очки.
Повний матч за Андерлехт відіграв хавбек збірної Євген Макаренко. У крайньому турі його команда на виїзді здобула перемогу над Ваасланд-Беверен (2:1).
У турнірці Андерлехт (27) йде четвертим.Читайте: Результати та відео матчів 14-го туру УПЛ Україна претендує на проведення Суперкубку УЄФА 2021 року Маліновський оформив дубль за 4 хвилини та допоміг Генку здобути вольову перемогу
Перемогою над принциповим суперником закінчився матч Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини. Команда Сергія Реброва та Івана Петряка на власному полі декласувала столичний МТК — 2:0.
Українець вийшов в основі та відіграв весь матч. Ференцварош з 30-ма очками продовжує лідирувати у чемпіонаті.
За тур до закінчення чемпіонату Латвії ФК Рига, яку очолює український фахівець Віктор Скрипник, гарантувала собі золоті медалі.
У вирішальному матчі його команда перемогла на виїзді Валміеру (0:2), що дозволило зберегти 6-ти очкову перевагу над ФК Вентспілс.
Наставник Манчестер Сіті продовжує ігнорувати українця Олександра Зінченка у матчах АПЛ. На домашню гру проти Саутгемптона нашому хавбеку не знайшлося місця навіть у запасі.
Однак коуч команди довірив Зінченку місце зі старту у кубковому матчі проти Фулгема, який містяни виграли з рахунком 2:0.
На лаві запасних крайні матчі своїх команд у чемпіонатах провели голкіпер збірної Андрій Лунін та хавбек Євген Коноплянка.
Фото: KAA Gent, Getty Images.