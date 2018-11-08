Киевское Динамо дома принимало французский Ренн в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Киевское Динамо в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимало дома французский Ренн. Встреча прошла на стадионе НСК Олимпийский и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Счет в матче открыли хозяева. Вербич пробил мощно головой после навеса с углового от Цыганков.
Во втором тайме динамовцы увеличили преимущество. На 68 минуте Миколенко после подачи от Цыганкова обыграл защитников и точно пробил по центру.
Счет до разгромного довел Шапаренко. Динамовец искусно ворвался в штрафную Ренна и пробил в угол без шансов для голкипера.
Ренну удалось забить один гол благодаря выстрела от Сибачо на 89 минуте.
В турнирной таблице группы К Динамо набирает 8 очков и занимает второе место, в активе у Ренна 3.
Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы Динамо — Ренн.
Фото: УНІАН.