Киевское Динамо дома принимало французский Ренн в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Киевское Динамо в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы принимало дома французский Ренн. Встреча прошла на стадионе НСК Олимпийский и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче открыли хозяева. Вербич пробил мощно головой после навеса с углового от Цыганков.

Во втором тайме динамовцы увеличили преимущество. На 68 минуте Миколенко после подачи от Цыганкова обыграл защитников и точно пробил по центру.

Счет до разгромного довел Шапаренко. Динамовец искусно ворвался в штрафную Ренна и пробил в угол без шансов для голкипера.

Ренну удалось забить один гол благодаря выстрела от Сибачо на 89 минуте.

В турнирной таблице группы К Динамо набирает 8 очков и занимает второе место, в активе у Ренна 3.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы Динамо — Ренн.

Фото: УНІАН.