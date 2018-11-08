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Динамо — Ренн: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы Динамо — Ренн на Фактах ICTV в четверг, 8 ноября, в 19.55.

Динамо Киев и Ренн сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 у четверг, 8 ноября.

Две недели назад на стадионе Руазон Парк во Франции два гола Кендзеры и Буяльского принесли Динамо первую победу на стадии группового этапа Лиги Европы в этом сезоне.

Читайте: Где смотреть Динамо — Ренн

Из-за дисквалификации Динамо не поможет Владимир Шепелев, а Пиварич и Беседин не сыграют из-за травм. В Ренна вне игры Баал, Данзе и Гитен.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.99. Успех красно-черных оценивают в 4.10. Ничейный результат встречи – 3.45.

Прогноз Фактов ICTV

Динамо — Ренн – 2:1.

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