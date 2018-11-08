Київське Динамо вдома приймало французький Ренн в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.
Київське Динамо в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи приймало вдома французький Ренн. Зустріч пройшла на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.
Рахунок у матчі відкрили господарі. Вербіч пробив потужно головою після навісу з кутового від Циганкова.
У другому таймі динамівці збільшили перевагу. На 68 хвилині Миколенко після подачі від Циганкова обіграв захисників і точно пробив по центру.
Рахунок до розгромного довів Шапаренко. Динамівець майстерно увірвався в штрафну Ренна і пробив в кут без шансів для голкіпера.
Ренну вдалося забити один гол завдяки пострілу від Сібачо на 89 хвилині.
У турнірній таблиці групи К Динамо набирає 8 очок і посідає другу сходинку, в активі у Ренна 3.
Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Ренн.
Фото: УНІАН.