PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Динамо впевнено перемогло Ренн (ВІДЕО)/

Динамо впевнено перемогло Ренн (ВІДЕО)

Київське Динамо вдома приймало французький Ренн в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

Київське Динамо в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи приймало вдома французький Ренн. Зустріч пройшла на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі відкрили господарі. Вербіч пробив потужно головою після навісу з кутового від Циганкова.

У другому таймі динамівці збільшили перевагу. На 68 хвилині Миколенко після подачі від Циганкова обіграв захисників і точно пробив по центру.

Рахунок до розгромного довів Шапаренко. Динамівець майстерно увірвався в штрафну Ренна і пробив в кут без шансів для голкіпера.

Ренну вдалося забити один гол завдяки пострілу від Сібачо на 89 хвилині.

У турнірній таблиці групи К Динамо набирає 8 очок і посідає другу сходинку, в активі у Ренна 3.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу четвертого туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Ренн.

Фото: УНІАН.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка