Федерация футбола Украины подтвердила, что матч Украина — Турция не состоится в Днепре.

Товарищеская встреча сборных команд Украины и Турции официально перенесена в турецкую Анталию.

Об этом сообщается на официальном сайте ФФУ.

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Такое решение было принято сторонами после изучения ситуации в Днепре, где должна изначально состояться встреча.

— В частности, представители турецкой федерации футбола обратили наше внимание на прогнозируемое резкое ухудшение погоды в Днепре во второй половине ноября и попросили перенести матч в Турцию. Этот вопрос в телефонном разговоре обсудили и главные тренеры обеих команд — Андрей Шевченко и Мирча Луческу.

Также сообщается, что во время проверки Днепр-Арены выяснилось, что там вышли из строя резервные системы елктропостачання. Чтобы решить эту проблемы в короткие сроки нужно было серьезных дополнительных усилий и финансовых затрат.

Во время пятидневного сбора сине-желтых все расходы возьмет на себя турецкая сторона. Сам матч состоится 20 ноября в 19:30.

К слову, сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА на 2 позиции.

Фото: ФФУ.