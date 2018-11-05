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Шевченко объявил состав на матчи против Словакии и Турции

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обнародовал состав команды на матчи против Турции и Словакии.

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил состав на ближайшие матчи команды против Словакии в Лиге наций и контрольного матча с Турцией.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

До 9-ти игроков, выступающих в иностранных чемпионах добавились футболисты из УПЛ.

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Впервые вызов в сборную получил 19-летний динамовец Виталий Миколенко. Шанс дебютировать за сине-желтых могут получить Марьян Швед и Андрей Борячук, которые попали в резервный список.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко (оба – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Василий Кравец (Луго, Испания), Игорь Пластун (Гент, Бельгия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Андерлехт, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия).

Нападающий: Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Резервный список: Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (оба – Динамо), Владислав Кулач (Ворскла), Андрей Борячук (Мариуполь), Марьян Швед (Карпаты).

Напомним, донецкий Шахтер в добавленное время вырвал победу в Динамо в 14-м туре УПЛ.

ФотоФФУ.

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