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Матч Україна – Туреччина перенесено — ФФУ

Федерація футболу України підтвердила, що матч Україна — Туреччина не відбудеться у Дніпрі.

Товариська зустріч збірних команд України та Туреччини офіційно перенесена до турецької Анталії.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФФУ.

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Таке рішення було ухвалене сторонами після вивчення ситуації щодо Дніпра, де мала відпочатку відбутися зустріч.

— Зокрема, представники турецької федерації футболу звернули нашу увагу на прогнозоване різке погіршення погоди у Дніпрі в другій половині листопада й попросили перенести матч у Туреччину. Це питання в телефонній розмові обговорили й головні тренери обох команд — Андрій Шевченко та Мірча Луческу.

Також повідомляється, що під час перевірки Дніпро-Арени з’ясувалося, що там вийшли з ладу резервні системи елктропостачання. Щоб вирішити цю проблеми у короткі терміни потрібно було чимало додаткових зусиль та фінансових затрат.

Під час п’ятиденного збору синьо-жовтих усі витрати візьме на себе турецька сторона. Сам матч відбудеться 20 листопада о 19:30.

До речі, збірна України піднялася у рейтингу ФІФА на 2 позиції.

Фото: ФФУ.

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