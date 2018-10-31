Украинский голкипер Андрей Лунин дебютировал за Леганес в матче Кубка Испании против Райо Вальекано.
19-летний украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за испанский Леганес в матче Кубка Испании.
Его клуб на стадии 1/16 финала встречался с Райо Вальекано.
Лунину не удалось сохранить свои ворота на замке. Сначала Гарсиа после паса от Веласкеса расписался в воротах украинца, а через 6 минут Алегриа удвоил счет.
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Однако Леганес сумел вырвать ничью благодаря дублю форварда Юсефа Эн-Несери.
После матча главный тренер хозяев Маурисио Пеллегрино похвалил Лунина, отметив, что Андрей становится все сильнее.
— Лунин становится сильнее, он все лучше и лучше понимает партнеров. Это молодой вратарь с перспективами, – сказал Пеллегрино.
Ответный матч между Леганес и Райо Вальекано состоится 5 декабря.
К слову, турецкий Бешикташ хочет вернуть голкипера Лориса Кариуса обратно в Ливерпуль.
Фото: C.D. Leganés.