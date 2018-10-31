Украинский голкипер Андрей Лунин дебютировал за Леганес в матче Кубка Испании против Райо Вальекано.

19-летний украинский вратарь Андрей Лунин дебютировал за испанский Леганес в матче Кубка Испании.

Его клуб на стадии 1/16 финала встречался с Райо Вальекано.

Лунину не удалось сохранить свои ворота на замке. Сначала Гарсиа после паса от Веласкеса расписался в воротах украинца, а через 6 минут Алегриа удвоил счет.

Читайте: Фанаты Реала назвали главного врага клуба и будут его освистывать

Однако Леганес сумел вырвать ничью благодаря дублю форварда Юсефа Эн-Несери.

После матча главный тренер хозяев Маурисио Пеллегрино похвалил Лунина, отметив, что Андрей становится все сильнее.

— Лунин становится сильнее, он все лучше и лучше понимает партнеров. Это молодой вратарь с перспективами, – сказал Пеллегрино.

Ответный матч между Леганес и Райо Вальекано состоится 5 декабря.

К слову, турецкий Бешикташ хочет вернуть голкипера Лориса Кариуса обратно в Ливерпуль.

Фото: C.D. Leganés.