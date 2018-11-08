Мадридський Реал незадоволений кількістю ігрового часу Андрія Луніна в Леганесі і може достроково повернути його з оренди.

Мадридський Реал може достроково повернути Андрія Луніна з Леганесу у зимове трансферне вікно.

За інформацією іспанського видання AS, керівництво галактикос незадоволене кількістю ігрового часу, яке отримує Лунін у Леганесі.

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Реал готовий віддати Луніна в оренду до іншого клубу, де він буде отримувати ігрову практику.

У нинішньому сезоні наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно довірив українцю лише один офіційний матч у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано.

Нагадаємо, за умовами орендної угоди Лунін зобов’язаний зіграти за Леганес мінімум 15 матчів.

Раніше Лунін потрапив до символічної збірної Ла Ліги.

Фото: C.D. Leganés.