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Шатерникова: Бой продлится 12 раундов и завершится победой Усика

Экс-чемпионка мира по боксу и вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Алина Шатерникова поделилась ожиданиями от боя между Александром Усиком и Тони Белью.

Экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова поделилась ожиданиями от поединка между абсолютным чемпионом мира по боксу Александром Усиком и британцем Тони Белью, который состоится 10 ноября в Манчестере.

— Я даю небольшой шанс Тони Белью. Но трудно прогнозировать, каким он будет после того, как согнал 16 или 19 кг перед поединком. И насколько его тело будет слушаться его – это вопрос. Чтобы использовать все свои козыри, британцу нужно иметь очень хорошую физическую подготовку. Ведь Усик значительно превосходит оппонента по скорости принятия решений и скорости передвижения в ринге, – сказала Шатерникова.

Читайте: Где и когда смотреть бой Усик — Белью

По мнению Шатерниковой, единственное что заставило Белью согласиться на поединок с Усиком – это его чемпионские пояса:

— В Белью есть супермотивация – чемпионские пояса Усика. И наверное только это и заставило его снова браться за подготовку и сгонять вес.

Также специалист не считает, что поединок закончится досрочно:

— Мне кажется, что бой продлится все 12 раундов и завершится победой Усика единогласным решением судей, – считает экс-боксер.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн трансляцию боя между Александром Усиком (15-0, 11 КО) и британцем Тони Белью (30-2-1, 20 КО).

ФотоK2 Promotions.

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