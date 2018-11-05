Прямую трансляцию боя между чемпионом по версии WBO, WBA, IBF и WBC Александр Усик и британцем Тони Белью отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер 10 ноября.
Бой Усик — Белью состоится 10 ноября в Манчестере.
Поединок пройдет на стадионе Манчестер Арена.
На кону боя стоять пояса, которыми владеет украинский боксер, по версиям: WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring.
Поддержать нашего чемпиона можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер. Начало боксерского вечера запланировано на 22.30, однако фактически бой Усик — Белью начнется около 23.30.
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Кроме того, поединок в Манчестере будет транслировать канал Sky Sports.
Также текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Белью можно будет посмотреть на факты ICTV.
Фото: Richard Heathcote/Getty Images.