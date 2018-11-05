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Где и когда смотреть бой Усик — Белью

Прямую трансляцию боя между чемпионом по версии WBO, WBA, IBF и WBC Александр Усик и британцем Тони Белью отечественные любители бокса могут посмотреть на телеканале Интер 10 ноября.

Бой Усик — Белью состоится 10 ноября в Манчестере.

Поединок пройдет на стадионе Манчестер Арена.

На кону боя стоять пояса, которыми владеет украинский боксер, по версиям: WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring.

Поддержать нашего чемпиона можно будет благодаря прямой трансляции на канале Интер. Начало боксерского вечера запланировано на 22.30, однако фактически бой Усик — Белью начнется около 23.30.

Читайте: Потужний проморолик бою Усик – Белью

Кроме того, поединок в Манчестере будет транслировать канал Sky Sports.

Также текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик — Белью можно будет посмотреть на факты ICTV.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images.

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