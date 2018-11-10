Екс-чемпіонка світу з боксу та віце-президент Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова поділилася очікуваннями від бою між Олександром Усиком та Тоні Белью.

Екс-чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова поділилася очікуваннями від поєдинку між абсолютним чемпіоном світу з боксу Олександром Усиком та британцем Тоні Белью, який відбудеться 10 листопада в Манчестері.

— Я даю невеликий шанс Тоні Белью. Але важко прогнозувати, яким він буде після того, як зігнав 16, чи 19 кг перед поєдинком. І наскільки його тіло буде слухатися його – це питання. Щоб використати усі свої козирі, британцю потрібно мати дуже хорошу фізичну підготовку. Адже Усик значно перевершує опонента по швидкості прийняття рішень та швидкості пересування в рингу, – сказала Шатернікова.

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На думку Шатернікової, єдине що змусило Белью погодитися на поєдинок з Усиком – це його чемпіонські пояси:

— У Белью є супермотивація — чемпіонські пояси Усика. І напевно лише це і змусило його знову братися за підготовку та зганяти вагу.

Також спеціаліст не вважає, що поєдинок закінчиться достроко:

— Мені здається, що бій триватиме всі 12 раундів і завершиться перемогою Усика одноголосним рішенням суддів, – вважає екс-боксерка.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн трансляцію бою між Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

Фото: K2 Promotions.