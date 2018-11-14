Голкипер футбольного клуба Уотфорд Понтус Дальберг получил серьезную травму головы на тренировке.

19-летний шведский вратарь английского Уотфорда Понтус Дальберг получил ужасную травму во время тренировки шершней.

Футболисту разбили лоб коленом, после чего ему была оказана медицинская помощь.

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Соответствующее видео в Twitter опубликовал сначала основной кипер команды Бен Фостер, отметив, что несмотря на травму Понтус был готов продолжить тренировку. А уже позже сам Дальберг в Instagram поблагодарил подписчиков за поддержку.

А вот на официальном сайте клуба нет ни одного упоминания о тренировке или травме Дальберга.

Дальберг присоединился к Уотфорду летом этого года, подписав контракт сроком на 5,5 лет еще в январе. Швед является третьим вратарем Уотфорда и пока не провел ни одного официального матча за шершней.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против форварда Ливерпуля Даниэля Старриджа за нарушения правил ставок на матчи.

Фото: Pontus Dahlberg.