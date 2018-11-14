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Факти / Спорт / Не для слабкодухих: воротар Вотфорда показав жахливу травму голови/

Не для слабонервных: вратарь Уотфорда показал ужасную травму головы

Голкипер футбольного клуба Уотфорд Понтус Дальберг получил серьезную травму головы на тренировке.

19-летний шведский вратарь английского Уотфорда Понтус Дальберг получил ужасную травму во время тренировки шершней.

Футболисту разбили лоб коленом, после чего ему была оказана медицинская помощь.

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Соответствующее видео в Twitter опубликовал сначала основной кипер команды Бен Фостер, отметив, что несмотря на травму Понтус был готов продолжить тренировку. А уже позже сам Дальберг в Instagram поблагодарил подписчиков за поддержку.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Thanks for all the messages, I’m feeling good! Now I’ve been stitched up and soon ready to go again! You need to hit me harder if u want to knock me out

Допис, поширений Pontus Dahlberg (@pontusdahlberg)

А вот на официальном сайте клуба нет ни одного упоминания о тренировке или травме Дальберга.

Дальберг присоединился к Уотфорду летом этого года, подписав контракт сроком на 5,5 лет еще в январе. Швед является третьим вратарем Уотфорда и пока не провел ни одного официального матча за шершней.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против форварда Ливерпуля Даниэля Старриджа за нарушения правил ставок на матчи.

Фото: Pontus Dahlberg.

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