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FA обвинила футболиста Ливерпуля через ставки на матчи. Он все отрицает

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против форварда Ливерпуля Даниэля Старриджа за нарушения правил ставок на матчи.

Форварда английского Ливерпуля Даниэля Старриджа обвинили в том, что он делал ставки на два матча под эгидой FA (Футбольная ассоциация Англии).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что футболист дважды нарушал правила в январе 2018 года. На какие именно матчи делал ставки Старридж не сообщается.

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29-летний футболист должен ответить на обвинения до 20 ноября.

Мерсисайдский клуб мгновенно отреагировал на обвинения FA, относительно своего футболиста:

— Даниэль согласился сотрудничать со следствием по этому делу и заверил клуб, что не отступится от своего решения. Старридж заявил, что никогда не делал ставок на матчи.

Среди потенциальных санкций, которые угрожают Старриджу не только денежный штраф, но и длительная дисквалификация.

Напомним, Ливерпуль сенсационно уступил на выезде Црвене Звезде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

ФотоDaniel Sturridge.

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