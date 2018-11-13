Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения против форварда Ливерпуля Даниэля Старриджа за нарушения правил ставок на матчи.

Форварда английского Ливерпуля Даниэля Старриджа обвинили в том, что он делал ставки на два матча под эгидой FA (Футбольная ассоциация Англии).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что футболист дважды нарушал правила в январе 2018 года. На какие именно матчи делал ставки Старридж не сообщается.

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29-летний футболист должен ответить на обвинения до 20 ноября.

Мерсисайдский клуб мгновенно отреагировал на обвинения FA, относительно своего футболиста:

— Даниэль согласился сотрудничать со следствием по этому делу и заверил клуб, что не отступится от своего решения. Старридж заявил, что никогда не делал ставок на матчи.

Среди потенциальных санкций, которые угрожают Старриджу не только денежный штраф, но и длительная дисквалификация.

Напомним, Ливерпуль сенсационно уступил на выезде Црвене Звезде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Фото: Daniel Sturridge.