Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко был прооперирован после того, как получил травму в матче с Тоттенхэмом.

Хавбека сборной Украины и английского Вест Хэма Андрея Ярмоленко сегодня утром прооперировали в одной из элитных лондонских клиник.

Об этом сообщает издание Goal.com.

По информации издания, Ярмоленко вернется на поле не раньше мая 2019 года.

В украинца диагностировали разрыв ахиллового сухожилия.

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В текущем сезоне Ярмоленко успел провести за лондонский клуб 10 матчей, забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

Также по информации источника Zbirna, на травму в матче с Тоттенхэмом повлиял сильный удар, который Ярмоленко получил в матче за национальную команду.

Напомним, Ярмоленко травмировался в матче против Тоттенхэма.

Фото: Getty Images.