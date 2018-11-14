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Радваньская объявила о завершении карьеры

Экс-вторая ракетка мира полька Агнешка Радваньская объявила о том, что уходит из профессионального тенниса.

29-летняя польская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньская объявила о завершении карьеры.

Об этом сообщает официальный сайт женской теннисной организации WTA.

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Спортсменка в комментарии пресс-службе WTA поделилась, почему решила закончить карьеру:

— К сожалению, я больше не могу тренироваться и играть так, как привыкла. Мое тело последнее время не соответствует моим ожиданиям.

За свою 13-летнюю карьеру Агнешка Радваньская завоевала 20 титулов в одиночном разряде. Она четыре раза завершала сезон в топ-5 мирового рейтинга.

Ранее стали известны суммы призовых за октябрь теннисистов WTA и ATP.

Фото: Aga Radwanska.

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