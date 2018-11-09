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Свитолина стала лучшей теннисисткой месяца по версии WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой месяца в октябре 2018 года по версии WTA.

Об этом сообщается на сайте WTA.

Свитолина опередила американку Слоан Стивенс, белорусску Арину Соболенко и датчанку Каролин Возняцки, набрав больше всего голосов.

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Напомним, 28 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на Итоговом турнире WTA, который прошел в Сингапуре.

Она обыграла в трех сетах американку Слоан Стивенс в финале заключительного турнира сезона, в котором принимали участие восемь лучших теннисисток по итогам года.

Фото: WTA.

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