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Шедевр! Ибрагимович забил лучший гол сезона в MLS

Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS.

Форвард клуба Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович признан автором лучшего гола сезона в MLS.

Об этом сообщается на официальном сайте MLS.

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37-летний швед забил этот шедевр в своем дебютном матче за Гэлакси в ворота ФК Лос-Анджелес. Ибрагимович вышел на замену, когда его команда уступала 0:3, и помог взять верх над соперником — 4:3. Тогда Златан оформил дубль.

 

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Never in doubt. The 2018 @att Goal of the Year belongs to @iamzlatanibrahimovic! 

Допис, поширений Major League Soccer (@mls)

Свой первый гол за Лос-Анджелес Гэлакси, который в итоге стал лучшим голом сезона, шведский форвард забил с 35-ти метров.

Ранее украинский голкипер отразил пенальти головой.

ФотоLA Galaxy.

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