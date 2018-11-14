Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович стал автором лучшего гола сезона в MLS.

Форвард клуба Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович признан автором лучшего гола сезона в MLS.

Об этом сообщается на официальном сайте MLS.

Смотрите: Ирландец забил невероятный гол с центра поля

37-летний швед забил этот шедевр в своем дебютном матче за Гэлакси в ворота ФК Лос-Анджелес. Ибрагимович вышел на замену, когда его команда уступала 0:3, и помог взять верх над соперником — 4:3. Тогда Златан оформил дубль.

Свой первый гол за Лос-Анджелес Гэлакси, который в итоге стал лучшим голом сезона, шведский форвард забил с 35-ти метров.

Ранее украинский голкипер отразил пенальти головой.

Фото: LA Galaxy.