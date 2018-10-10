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Ирландец забил невероятный гол с центра поля

Полузащитник Богемиан Иен Моррис забил гол с 40-ка метров в ворота Корк Сити в чемпионате Ирландии.

В чемпионате Ирландии встречались между собой Корк Сити и Богемиан. В начале второго тайма, при счете 2:0 в пользу хозяев, полузащитник Корк Сити Иэн Моррис почти с центра поля положил невероятный мяч в ворота.

Об этом сообщает The Irish Times.

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Мяч идеально лег рядом со штангой в верхний угол, но отскочил в поле, из-за чего рефери засчитал взятие ворот с небольшой задержкой.

Однако, гол-красавец ирландца не сумел спасти его команду от поражения 2:1. Для 31-летнего Морриса гол в ворота Корк Сити стал вторым в сезоне.

К слову, голкипер Маккаби очень мило спародировал муки форварда соперника.

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