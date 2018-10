В чемпионате Ирландии встречались между собой Корк Сити и Богемиан. В начале второго тайма, при счете 2:0 в пользу хозяев, полузащитник Корк Сити Иэн Моррис почти с центра поля положил невероятный мяч в ворота.

Об этом сообщает The Irish Times.

Мяч идеально лег рядом со штангой в верхний угол, но отскочил в поле, из-за чего рефери засчитал взятие ворот с небольшой задержкой.

Goal of the season contender from Ian Morris who drags Bohemians back into game with extraordinary strike from 40+ yards pic.twitter.com/0SQtqIUuqp

— Soccer Republic (@SoccRepublic) 8 октября 2018 г.