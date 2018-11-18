Следующим потенциальным соперником Александра Усика имеет шанс стать британец Диллиан Уайт.

В команде Александра Усика уже рассматривают потенциального следующего соперника для украинского чемпиона в супертяжелом дивизионе.

Так, по словам промоутера Александра Красюка, им может стать британский боксер супертяжеловес Диллиан Уайт, который сейчас является чемпионом мира по версии WBC.

Красюк в интервью YouTube-каналу VideoBox ing напомнил слова Уайта, который назвал бой Усик – Белью “плохим” и пообещал победить украинца.

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– Мы будем смотреть на этот бой так, будто в нем определяется следующий соперник Усика.

Добавляет шансов увидеть бой Усик – Уайт тот факт, что промоутером Диллиана и Тони Белью является один человек – Эдди Хирн.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Тони Беллью в 8-м раунде на Манчестер Арене в Великобритании.

Фото: twitter.com/dillianwhyte