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Когда состоится бой Усик – Джошуа: названы сроки

Украинский боксер Александр Усик заявил, что в 2019 году планирует перейти в супертяжелый вес и сразится с британцем Энтони Джошуа.

– Да, я хочу с ним встретиться в следующем году. Это будет большой бой. Никто мне не обещал этого боя, но он случится, – отметил Александр Усик, передает BoxingScene.

Александр неоднократно заявлял, что после победы над Беллью собирается перейти в категорию супертяжей.

Эдди Хирн, который возглавляет промоутерскою компанию Matchroom Boxing, заявил, что бой Усик – Джошуа состоится не раньше 2019 года.

По его словам, украинский боксер вернется на ринг не ранее апреля, а его команда захочется снова провести два боя за год.

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Такие сроки он озвучил, ссылаясь на то, что Усику нужно время, дабы набраться вес и адаптироваться.

Он добавил, что перед тем, как выйти на ринг с Джошуа, Александру лучше провести 2 боя в супертяжелом весе.

Хорошим соперником для Усика в новой весовой категории промоутер считает британца Диллиана Уайта.

Напомним, Александр Усик нокаутировал британца Тони Беллью в 8-м раунде на Манчестер Арене в Великобритании. Тем самым Александр Усик защитил все свои пояса по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.

Фото: Getty Images

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