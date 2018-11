Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно провел первую защиту всех своих поясов по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring.

Бой против британца Тони Белью проходил в Великобритании на Манчестер Арене и завершился досрочной победой украинца нокаутом в восьмом раунде.

Поединок выдался довольно напряженным. Очень активно начал Белью. В первых раундах британец пытался атаковать Усика издалека, что ему удавалось. В третьем раунде инициативу перехватил Усик и провел несколько неплохих атак. Особенно британцу удавался дальний удар правой.

Here’s that devasting finish from Usyk in the 8th round..

Not gonna lie that was hard to see being from the UK; especially with Bellew doing do well through 6 arguably being up or at least drawing.. #UsykBellew c.twitter.com/GDAVEJtFdo

— The MMA Bible (@TheMMABible) 10 ноября 2018 г.