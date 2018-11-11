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Усик нокаутировал Белью и защитил пояса

Александр Усик нокаутировал британца Тони Белью в 8-м раунде на Манчестер Арене в Великобритании.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик успешно провел первую защиту всех своих поясов по версиям WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring.

Бой против британца Тони Белью проходил в Великобритании на Манчестер Арене и завершился досрочной победой украинца нокаутом в восьмом раунде.

Поединок выдался довольно напряженным. Очень активно начал Белью. В первых раундах британец пытался атаковать Усика издалека, что ему удавалось. В третьем раунде инициативу перехватил Усик и провел несколько неплохих атак. Особенно британцу удавался дальний удар правой.

В середине поединка боксеры продолжили активно обмениваться ударами. А вот в восьмом раунде украинец загнал Белью к канатам и провел несколько мощных выпадов, после чего британец упал и не смог подняться. Рефери не отсчитывая время объявил о нокауте.

Победа над Тони Белью стала для Александра Усика 16-й на профи-ринге.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн трансляцию боя между Александром Усиком и британцем Тони Белью.

ФотоGetty Images.

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