В финале Итогового турнира ATP Новак Джокович сенсационно уступил немцу Александру Звереву.

Сербский теннисист Новак Джокович и немец Александр Зверев встречались в финале Итогового турнира ATP. Игра состоялась в Лондоне и завершилась сенсационной победой 21-летнего немца со счетом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 20 минут.

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Первый сет оба спортсмена вели на равных, но при счете 4:4 Александру удался брейк, после чего он не ошибся на своей подаче и довел его до победы.

Во второй партии, Зверев трижды заставил ошибиться Новака на своих подачах и в итоге взял верх 6:3.

Победа в финале Итогового турнира стала крупнейшей в карьере немца:

— Это самый большой титул в моей карьере. Трофей много значит для меня. Здесь тебе противостоят сильнейшие теннисисты мира и то, как я сумел победить — потрясающе.

На пути к финалу Зверев в двух сетах одолел еще одну легенду тенниса – швейцарца Роджера Федерера (7:5, 7:6), а Джокович разгромил представителя ЮАР Кевина Андерсона – 6:2, 6:2.

К слову, украинская теннисистка Элина Свитолина опередила по призовыми за октябрь лидеров мира тенниса рейтингов WTA и ATP.

Фото: Julian Finney/Getty Images.