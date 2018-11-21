Бойца смешанных единоборств Арнольда Бердона обвинили в покушении на жизнь своей жены Рэйчел Остович, которая выступает в UFC.

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Рейчел Остович пострадала от рук своего мужа, бойца ММА Арнольда Бердона.

Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в доме спортсменки на Гавайях (США). 27-летняя Остович была госпитализирована в местную клинику с переломом решетчатой ​​кости.

Полиция объявила Бердона в розыск и начала расследование.

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Что стало причиной избиения не сообщается. Однако, по информации, которую предоставил TMZ друг Бердона, именно спортсменка первой напала на мужчину и он вынужден был защищаться.

Сейчас спортсменку уже выписали из больницы.





















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Из-за травмы поединок в UFC между Остович и Пейдж ВанЗант, который был запланирован на 19 января, будет отменено.

Ранее Факты ICTV писали, бойца ММА подрезали перед боем в Москве.

Фото: Rachael Ostovich.