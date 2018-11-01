Стадион ОСК Металлист в Харькове может принять Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Стадион ОСК Металлист попал в число претендентов на проведение Суперкубка УЕФА 2021 года.

Конкуренцию Харькову могут составить такие города, как Белфаст (арена Виндзор Парк, Северная Ирландия), Минск (стадион Динамо, Беларусь) и Хельсинки (стадион Олимпийский, Финляндия).

На финал Лиги чемпионов-2021 претендуют Санкт-Петербург и Мюнхен.

На проведение финала Лиги Европы-2021 подали заявки Вена (стадион Эрнста Хаппеля, Австрия), Тбилиси (стадион Бориса Пайчадзе, Грузия) и Севилья (стадион не указано, Испания).

На проведение финала женской Лиги чемпионов-2021 подали заявки Прага (стадион Эден, Чехия) и Гетерборга (Гамла Уллеви, Швеция).

Окончательные заявки претенденты должны предоставить Союзу европейских футбольных ассоциаций до 15-го февраля 2019 года, а победители будут известны в мае-июне 2021 года.

Ранее УЕФА анонсировала систему VAR в Лиге чемпионов.

Фото: Nataliia Dvukhimenna | Dreamstime.com.