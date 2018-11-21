Футболист Ливерпуля Вирджил ван Дейк прошел проверку на детекторе лжи.

Вице-капитан Ливерпуля и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк согласился пройти проверку на детекторе лжи.

Вопросы голландцу ставили два юных футболиста из клубной академии.

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Соответствующее видео размещено на YouTube-канале клуба из Мерсисайда.

Вирджил признался, что иногда в одиночестве поет песню из мультфильма Холодное сердце, жульничал во время школьных тестов, а также любит носить пижаму.

Во время допроса юные следопыты разоблачили капитана сборной Нидерландов во лжи. Ван Дейк соврал, что никогда не ковырялся в носу и не ел козявок, а также, что не выщипывает брови.

Тем не менее, дети в конце допроса признали, что ван Дейк прошел испытания.

Напомним, что именно Вирджил забил решающий гол в ворота сборной Германии в матче Лиги наций, который вывел оранжевых в плей-офф турнира.

Фото: скриншот/ YouTube Liverpool FC.