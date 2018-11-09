Владелец Ливерпуля Джон Генри заявил о готовности продать клуб.
Владелец Ливерпуля и американский бизнесмен Джон Генри заявил, что готов продать английский клуб Ливерпуль.
Об этом сообщает издание New York Post.
По информации издания Генри оценил мерсисайдцев в $2 млрд. При этом представители американца отказались комментировать данную в информации.
Читайте: Экс-голкипер Ливерпуля признался в убийстве десятков людей
Ранее сообщалось, что красными интересовались арабские и китайские инвесторы, которые готовы были выложить за клуб $2,6 млрд. Однако тогда Генри отклонил их предложение.
Джон Генри приобрел Ливерпуль в 2010 году за $477 млн. Сейчас Forbes оценивает стоимость мерсисайдцев в $1,9 млрд. Кроме Ливерпуля американец является владельцем бейсбольного клуба Бостон Ред Сокс и совладельцем гоночной команды NASCAR Rouch Fenway Racing.
Напомним, Ливерпуль сенсационно уступил на выезде Црвене Звезде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images.