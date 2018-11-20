Нидерланды сыграли вничью с Германией в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Сборная Германии встречалась со сборной Нидерландов в матче шестого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Гельзенкирхене на Фелтинс-Арене и завершилась вничью 2:2.

Счет в матче открыли хозяева на 9-й минуте встречи — Тимо Вернер мощно пробил после подачи от Сержа Гнабри. Удвоил преимущество подопечных Лева Лерой Сане, которому помог рикошет от соперника.

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Бундестим вели в счете до 85-й минуты, когда что-то пошло не так. Сначала отличился Квинси Промес с передачи от Мартена де Рона, а в добавленное время команду спас Вирджил ван Дейк.

Представителям страны тюльпанов не без доли везения помогла записка, которую капитан голландцев ван Дейк получил от тренерского штаба после отыгранного мяча. Она была написана ассистентом коуча сборной Роналда Кумана Дуайтом Лодевгесом.

В записке говорилось о тактической перестройке команды по системе 3-2-3-2. Ван Дейк из защиты переходит на позицию центрфорварда в пару к Люку де Йонгу, а на его место переходит универсальный хавбек Фрэнки де Йонг.

После матча Куман честно признался, что записка — это дело рук его ассистентов, которые всегда просчитывают все сценарии развития событий на поле:

— Я получил эту бумажку от Дуайта, но даже не знал, что там написано. Замечательно, что ван Дейк забил — посмотрите, как часто забивают такие голы немцам на последних минутах? А Голландия на такое способна.

Ничья позволила сборной Нидерландов возглавить группу 1 лиги А. Таким образом подопечные Кумана в июне поспорят за трофей Лиги наций с Португалией, Англией и Швейцарией в июне 2019 года. Франция остается в элите, а вот Германия, которая расположилась на последней строчке в группе понизится в классе со следующего сезона.

Ранее сборная Швейцарии устроила разгром Бельгии в рамках шестого тура Лиги наций.

Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images.