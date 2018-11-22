Команда Формулы-1 Уильямс объявила о подписании контракта с польским гонщиком Робертом Кубицей.
Команда Уильямс объявила свой состав на следующий сезон в Формуле-1.
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Боевым пилотом команды станет польский гонщик Роберт Кубица, а его партнером будет британец Джордж Расселл.
Об этом сообщается на официальном сайте Williams.
33-летний поляк заменит российского автогонщика Сергея Сироткина, который провел в Уильямсе один сезон.
— Это будет непросто, но благодаря плодотворной работе и самоотдаче, как Джордж так и я постараемся помочь команде улучшить результат в турнирной сетке в следующем сезоне.
Кубица вернется в гонки Формулы-1 после восьмилетнего перерыва. На старте сезона 2011 года он попал в аварию на ралли в Италии, получил серьезную травму руки и вынужден был приостановить карьеру.
В сезоне 2018 поляк был резервным пилотом Уильямса.
Напомним, Расселл подписал контракт с командой Уильямс в начале октября.
Фото: Williams.