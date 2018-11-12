Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, а его команда за один этап до конца сезона выиграла Кубок Конструкторов.
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем 20-го этапа Формулы 1 Гран-при Бразилии.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований F1.
На автодроме в Сан-Паулу он преодолел дистанцию за 1 час 27 мин 09.066 сек. Напарник британца Валттери Боттас занял пятое место.
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Вторым к финишу пришел гонщик Red Bull Макс Ферстапен, а тройку призеров замкнул пилот Ferrari Кими Райкконен.
Формула 1. Гран-при Бразилии
- 1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1)
- 2.Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,469
- 3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +4,764
- 4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +5,193
- 5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +22,943
- 6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +26,997
- 7. Шарль Леклер (Sauber) +44,199
- 8. Ромен Грожан (Haas) +51,230
- 9. Магнуссен (Haas) +52,857
- 10. Серхио Перес (Racing Point Force India) + 1 круг
Для Хэмилтона победа на этапе в Бразилии стала первой в карьере, которую он выиграл в статусе чемпиона в том же сезоне, когда завоевал титул.
Успехи пилотов Mercedes Хэмилтона и Боттаса на Гран-при Бразилии позволили немецкой конюшни за этап до окончания сезона выиграть Кубок Конструкторов. С 620 очками Mercedes стал недосягаемым для Ferrari (553).
|Личный зачет
|Кубок конструкторов
|№
|Спортсмен
|Очки
|№
|Команда
|Очки
|1.
|Льюис Хэмилтон
|385
|1.
|Mercedes AMG F1
|620
|2.
|Себастьян Феттель
|302
|2.
|Scuderia Ferrari
|553
|3.
|Кими Райкконен
|251
|3.
|Red Bull Racing
|392
|4.
|Валттери Боттас
|237
|4.
|Renault Sport F1
|114
|5.
|Макс Ферстаппен
|234
|5.
|Haas
|90
|6.
|Даниэль Риккардо
|158
|6.
|McLaren
|62
|7.
|Нико Хюлькенберг
|69
|7.
|Racing Point Force India
|48
|8.
|Серхио Перес
|58
|8.
|Sauber
|42
|9.
|Кевин Магнуссен
|55
|9.
|Scuderia Toro Rosso
|33
|10.
|Фернандо Алонсо
|50
|10.
|Williams
|7
Для команды это пятая подряд победа в Кубке Конструкторов.
Ранее Уильямс назвал первого гонщика на сезон-2019.
Фото: Lars Baron/Getty Images.