Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии, а его команда за один этап до конца сезона выиграла Кубок Конструкторов.

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем 20-го этапа Формулы 1 Гран-при Бразилии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований F1.

На автодроме в Сан-Паулу он преодолел дистанцию ​​за 1 час 27 мин 09.066 сек. Напарник британца Валттери Боттас занял пятое место.

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Вторым к финишу пришел гонщик Red Bull Макс Ферстапен, а тройку призеров замкнул пилот Ferrari Кими Райкконен.

Формула 1. Гран-при Бразилии

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1)

2.Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1,469

3. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +4,764

4. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +5,193

5. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +22,943

6. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +26,997

7. Шарль Леклер (Sauber) +44,199

8. Ромен Грожан (Haas) +51,230

9. Магнуссен (Haas) +52,857

10. Серхио Перес (Racing Point Force India) + 1 круг

Для Хэмилтона победа на этапе в Бразилии стала первой в карьере, которую он выиграл в статусе чемпиона в том же сезоне, когда завоевал титул.



Успехи пилотов Mercedes Хэмилтона и Боттаса на Гран-при Бразилии позволили немецкой конюшни за этап до окончания сезона выиграть Кубок Конструкторов. С 620 очками Mercedes стал недосягаемым для Ferrari (553).

Личный зачет Кубок конструкторов № Спортсмен Очки № Команда Очки 1. Льюис Хэмилтон 385 1. Mercedes AMG F1 620 2. Себастьян Феттель 302 2. Scuderia Ferrari 553 3. Кими Райкконен 251 3. Red Bull Racing 392 4. Валттери Боттас 237 4. Renault Sport F1 114 5. Макс Ферстаппен 234 5. Haas 90 6. Даниэль Риккардо 158 6. McLaren 62 7. Нико Хюлькенберг 69 7. Racing Point Force India 48 8. Серхио Перес 58 8. Sauber 42 9. Кевин Магнуссен 55 9. Scuderia Toro Rosso 33 10. Фернандо Алонсо 50 10. Williams 7

Для команды это пятая подряд победа в Кубке Конструкторов.

Ранее Уильямс назвал первого гонщика на сезон-2019.

Фото: Lars Baron/Getty Images.