Команда Формулы-1 Уильямс объявила имя своего первого гонщика на сезон-2019.

Участник молодежной программы Мерседес Джордж Рассел в следующем сезоне будет выступать в Формуле-1.

Об этом сообщает официальный сайт Уильямс.

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Рассел подписал контракт с командой Уильямс. Соглашение рассчитано на несколько лет.

— Я рада объявить, что Джордж Расселл присоединится к Уильямс в 2019 году. Мы всегда пытались продвигать и развивать молодые таланты в Уильямс. Мы верим, что Джордж отлично впишется в нашу команду, – отметила заместитель руководителя команды Клэр Уильямс.

В нынешнем сезоне Рассел выступает в Формуле-2 и близок к завоеванию чемпионского титула, а также выполняет обязанности резервного и тест-пилота Мерседес.

Имя напарника Рассела пока остается неизвестным – на второе место в Уильямс претендует Сергей Сироткин, а также еще один россиянин – Артем Маркелов.

Ранее Факты ICTV писали, что Фернандо Алонсо уходит из Формулы 1.

Фото: Williamsf1