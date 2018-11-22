Испанское издание Marca одобрительно высказался об игре сборной Украины в Лиге наций.

Удачное выступление сборной Украины, досрочная победа в своей группе и выход в элитный дивизион Лиги наций был оценен авторитетным испанским спортивным изданием Marca.

Ресурс подготовил материал об итогах первого розыгрыша группового этапа Лиги наций.

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К главным сюрпризам турнира Marca отнесла игру сборных Нидерландов, Швейцарии, Украины, Боснии и Герцеговины, Финляндии, Норвегии, Сербии и Румынии.

— Украина не имела равных в своих группе и досрочно поднялась в дивизион А. Легендарный Андрей Шевченко, который является лучшим бомбардиром в истории сине-желтых, значительно омолодил сборную. Он дал шанс проявить себя молодым Яремчуку (22), Коваленко (22) и Зинченко (21).

Marca отмечает, что Шевченко удачно сочетает молодежь и опыт, ведь старожилы сборной Пятов, Ярмоленко и Коноплянка продолжают играть ведущую роль в команде.

Ранее стали известны все корзины для жеребьевки квалификации Евро-2020.

Фото: ФФУ.